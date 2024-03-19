Мэрия Ростова выделит 67 млн рублей на ремонт Большой Садовой

Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры администрации города.
Согласно документации, подрядчику необходимо привести в порядок участки от проспекта Сиверса до проспекта Буденновского, а также от проспекта Кировского до проспекта Театрального. На эти цели мэрия выделит 67,8 млн рублей.
Большая Садовая — центральная улица современного Ростова-на-Дону, его визитная карточка. Здесь сосредоточены важнейшие объекты: управленческие и финансовые центры, вузы, крупнейшие магазины. Через нее проходят основные городские маршруты.
К строительству улицы приступили в 1811 году. Тогда она называлась Загородной и не считалась главной. Позже получила название Садовая из-за того, что ее северная часть была засажена фруктовыми деревьями. А Большая — поскольку проходила рядом с Малой Садовой (ныне улица Суворова).
Во второй половине XIX века по мере расширения города Большая Садовая становится главной улицей. По ней прокладывают транспортные линии, включая первый ростовский трамвай. Первый кинотеатр также появляется именно здесь. Идет сооружение крупных частных и административных зданий, что превращает Большую Садовую в самую привилегированную улицу города.
В этот период Большая Садовая становится «тропой Европы». На ней открываются английские магазины, французские рестораны, немецкие пивные и итальянские закусочные.
В 1920—1992 годах магистраль носила имя Энгельса, хотя коренные ростовчане предпочитали называть ее Бродвеем, пишет «Донской временник».