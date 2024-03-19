Мэрия Ростова выделит 67 млн рублей на ремонт Большой Садовой

К строительству улицы приступили в 1811 году. Тогда она называлась Загородной и не считалась главной. Позже получила название Садовая из-за того, что ее северная часть была засажена фруктовыми деревьями. А Большая — поскольку проходила рядом с Малой Садовой (ныне улица Суворова).