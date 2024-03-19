Основатель пермской продуктовой сети «Захоти» признан банкротом

Об этом свидетельствуют данные судебного дела.



Согласно судебному документу, решение было принято 14 марта. В реестр требований кредиторов господина Отинова включены требования пяти кредиторов третьей очереди на общую сумму 23,2 млн руб. Свои требования банк мотивировал невыплаченными кредитами, полученными Игорем Отиновым и его компанией «Паритет-Продукт Р» — оператором сети.



Летом 2023 года ПАО Банк «Финансовая корпорация “Открытие”» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании основателя пермской сети «Захоти» Игоря Отинова банкротом.



Господин Отинов считается основателем и совладельцем продуктовой сети магазинов в формате «у дома» — «Захоти». Оператор сети — ООО «Паритет-Продукт Р» — в 2022 году находился в процедуре банкротства, она была завершена из-за отсутствия средств на ее ведение. По данным сервиса 2GIS, сеть продолжает работать, но за год число ее точек сократилось с 13 до четырех.