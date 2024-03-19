В омских булочках нашли опасные для человека бактерии

На официальном сайте управления Роспотребнадзора по Омской области опубликовали данные проверок хлебобулочных и кондитерских изделий за 2023 год.
В Омской области исследовали 1677 проб. Из них в 2,41% изделий обнаружили нестандартные пробы микробиологических показателей. Это значит, что в изделиях содержались болезнетворные микроорганизмы и бактерии. В 2022 году этот показатель был 2,2%.
За 2023 год сотрудники Роспотребнадзора изъяли 1 017, 77 килограмм хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий не отвечающих стандартам качества.