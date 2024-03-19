МИД Приднестровья заявил о критической ситуации с лекарствами

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в интервью газете Financial Times заявил, что ситуация с лекарствами в регионе критическая, также Тирасполь не может выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия, в то же время представитель властей Молдавии отрицает тяжелую гуманитарную ситуацию на данной территории.