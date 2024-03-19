МИД Приднестровья заявил о критической ситуации с лекарствами

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в интервью газете Financial Times заявил, что ситуация с лекарствами в регионе критическая, также Тирасполь не может выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия, в то же время представитель властей Молдавии отрицает тяжелую гуманитарную ситуацию на данной территории.
В конце февраля Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.
По словам министра, из-за экономического давления Молдавии власти Приднестровья не в состоянии выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия.
«Проблема приобрела катастрофические масштабы. Ввоз лекарств ограничен, что привело к нехватке (данных товаров — ред.) и росту цен на медикаменты, заблокирован импорт рентгеновских аппаратов».
Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян в свою очередь отрицает возникновение гуманитарного кризиса. По его словам, механизмы регулирования цен и стандартов безопасности лекарственных средств должны быть едиными на всей территории Молдавии, включая Приднестровье. «Гуманитарного кризиса нет… напротив, мы видим рост спроса местных потребителей и компаний на европейские и молдавские лекарства», — подчеркнул Серебрян.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.