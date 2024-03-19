85 кило сметаны из 500 граммов молока изготовил завод в Хабаровске

— Так, в январе данным предприятием была произведена партия сметаны жирностью 15%. По данным информационной системы, 85 килограммов сметаны изготовили из 500 граммов сухого обезжиренного молока с массовой долей жира 1,5%. Аналогичное нарушение было выявлено при производстве 81 килограмма молока жирностью 3,2%. Оно было выработано из 8,1 килограммов сухого обезжиренного молока с массовой долей жира 1,5%, — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.