85 кило сметаны из 500 граммов молока изготовил завод в Хабаровске

Россельхознадзор Хабаровского края проверил молочный завод после выявления там индикаторов риска нарушения обязательных требований. В итоге 5 марта предприятие привлекли к административной ответственности и приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей.
В начале года специалисты обнаружили, что завод указывал объем сырья, не соответствующий объему выпускаемой продукции.
— Так, в январе данным предприятием была произведена партия сметаны жирностью 15%. По данным информационной системы, 85 килограммов сметаны изготовили из 500 граммов сухого обезжиренного молока с массовой долей жира 1,5%. Аналогичное нарушение было выявлено при производстве 81 килограмма молока жирностью 3,2%. Оно было выработано из 8,1 килограммов сухого обезжиренного молока с массовой долей жира 1,5%, — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
По данным фактам специалисты решили провести внеплановую проверку. Ее согласовали с прокуратурой. Оказалось, что на предприятии есть и другие нарушения.
Руководству завода не раз направляли предостережения, но на них никто не реагировал. Тогда было решено перейти к крайним мерам и составить протокол.