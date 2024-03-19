Власти ищут инвестора для строительства на месте аварийного жилья в районе ДКЖ

— Сейчас на территории находится три многоквартирных дома общей площадью около 4 тысяч кв. м, признанных аварийными — это дома ул. Татьяны Барамзиной, 70, 72 и ул. Папанинцев, 19. В рамках проекта они будут расселены и снесены. Также планируется изъять и снести 10 объектов капитального строительства нежилого назначения и три объекта ИЖС, — пояснили в ведомстве.