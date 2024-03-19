Власти ищут инвестора для строительства на месте аварийного жилья в районе ДКЖ

Минстрой Пермского края объявил о старте аукциона на право комплексного развития территории жилой застройки в микрорайоне ДКЖ. Площадь реновации — 25,3 га. Она коснется следующих улиц: Учительская, Боровая, В. Каменского, Папанинцев, Переселенческая, Гатчинская, Энгельса.
— Сейчас на территории находится три многоквартирных дома общей площадью около 4 тысяч кв. м, признанных аварийными — это дома ул. Татьяны Барамзиной, 70, 72 и ул. Папанинцев, 19. В рамках проекта они будут расселены и снесены. Также планируется изъять и снести 10 объектов капитального строительства нежилого назначения и три объекта ИЖС, — пояснили в ведомстве.
Победителю аукциона предстоит построить порядка 200 тысяч кв. м жилья, создать социальную и транспортную инфраструктуру. Торги проходят на платформе Сбербанк-АСТ до 14 апреля текущего года. Начальная цена договора — 225,68 млн рублей.