Восточный выезд из Уфы получил положительное заключение Ростехнадзора

Надзорные органы установили, что работы, связанные с запуском движения, завершены, нарушений обязательных требований строительства не выявлено. Соответствующее заключение выдано 18 марта 2024 года, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
В настоящее время объект готов к запуску движения, его планируется открыть до 1 апреля. По условиям концессионного соглашения проезд по новому выезду из Уфы будет платным. Стоимость проезда для легковых автомобилей в дневное время суток будет составлять 100 рублей, ночью — 20 рублей, для грузовых машин — 250 рублей и 50 рублей соответственно. В соответствии с законодательством проезд по Восточному выезду будет бесплатным для общественного транспорта, школьных автобусов, машин спецслужб и почты.
Ранее «Башинформ» сообщал, что платный проезд по Восточному выезду будет осуществляться до 1 июня 2042 года.