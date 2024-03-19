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Восточный выезд из Уфы получил положительное заключение Ростехнадзора

Самый крупный проект Башкирии в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» прошел испытания на соответствие проектной документации.
Источник: правительство Башкирии

Надзорные органы установили, что работы, связанные с запуском движения, завершены, нарушений обязательных требований строительства не выявлено. Соответствующее заключение выдано 18 марта 2024 года, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В настоящее время объект готов к запуску движения, его планируется открыть до 1 апреля. По условиям концессионного соглашения проезд по новому выезду из Уфы будет платным. Стоимость проезда для легковых автомобилей в дневное время суток будет составлять 100 рублей, ночью — 20 рублей, для грузовых машин — 250 рублей и 50 рублей соответственно. В соответствии с законодательством проезд по Восточному выезду будет бесплатным для общественного транспорта, школьных автобусов, машин спецслужб и почты.

Ранее «Башинформ» сообщал, что платный проезд по Восточному выезду будет осуществляться до 1 июня 2042 года.