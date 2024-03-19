Посевная в Новосибирской области в 2024 году подорожает на 6%

Кроме того, по словам главы Минсельхоза региона, планируется уменьшение посевных площадей под зерновые культуры и увеличение под технические культуры, в частнсти, масличные. Ожидается, что в этом году площади посева рапса и сои достигнут рекордных показателей:165 тыс. га и 38 тыс. га, соответственно..