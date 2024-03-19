Посевная в Новосибирской области в 2024 году подорожает на 6%

Стоимость посевной кампании в Новосибирской области в текущем году возрастёт на 6% — с 16,5 млрд рублей в 2023 года до 17,5 млрд рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко.
По данным чиновника, общая посевная площадь в 2024 году составит более 2 млн 361,9 тыс. га, что почти на гектар больше, чем годом ранее.
«Всего посевная обойдётся в 17,5 млрд рублей, согласно представленных рабочих планов. В прошлом году это было 16, 5 млрд рублей. Почти две трети затрат приходится на минеральные удобрения и средства защиты растений», — уточнил министр.
Кроме того, по словам главы Минсельхоза региона, планируется уменьшение посевных площадей под зерновые культуры и увеличение под технические культуры, в частнсти, масличные. Ожидается, что в этом году площади посева рапса и сои достигнут рекордных показателей:165 тыс. га и 38 тыс. га, соответственно..
В настоящий момент к севу готовы уже около 60% площадей. Сельхозпредприятия обеспечены семенным материалом на 103% от потребности (910 тыс. тонн). При этом доля импортных семян зерновых и зернобобовых культур составляет около 39%.
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