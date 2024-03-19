Вырастет на 50%: кто из россиян получит прибавку к зарплате в апреле

С 1 апреля 2024 года ряд россиян получит прибавку к зарплате. Стало известно, чьи доходы станут больше. Об этом рассказала налоговый консультант Серафима Перфильева.
Повышение оклада затронет медицинских работников. Их заработок может увеличиться на 50%. Все дополнительные выплаты при этом будут сохранены. Напомним, с 1 марта правительство уже повысило специальные социальные выплаты медикам в небольших населенных пунктах.
Также зарплата будет увеличена для рабочих. Речь идет о строителях, дорожных работниках, сварщиках и других специалистах. Дело в том, что сейчас наблюдается дефицит профессионалов в этой сфере.