Мэр показал внешний вид омского бульвара Архитекторов после перекрытия

По словам градоначальника, по итогам рабочего совещания с подрядчиком принято решение о перекрытии участка проезжей части в районе перекрестка улиц 70 лет Октября и бульвара Архитекторов с улицей Степанца.
«Работы уже переносились из-за сложностей зимнего содержания дорог, но, по словам первого заместителя ООО “СтройТраст” Игоря Владимировича Шестакова, откладывать дальше некуда — в сжатые сроки нужно многое сделать», — описал он сложившуюся ситуацию.
Сергей Шелест уточнил, что в период перекрытия на указанном участке снимут старое дорожное полотно, бордюры, демонтируют столбы. Подрядчику придется также перекладывать подземные коммуникации и фактически реконструировать участок проезжей части. В публикации в социальных сетях мэра также представлена визуализация того, как станет выглядеть участок бульвара Архитекторов на пересечении с улицей 70 лет Октября.
При этом Сергей Шелест подчеркнул, что названному участку будет оказан приоритет в части уборки снега и противогололедной обработке.
Напомним, реконструкция бульвара Архитекторов стартовала в сентябре 2023 года. Ожидается, что работы завершатся в декабре 2024 года. В ноябре 2023 года перекрыли также участок от Степанца до Ватутина и от Ватутина до Волгоградской.