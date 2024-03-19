Мэр показал внешний вид омского бульвара Архитекторов после перекрытия

Сергей Шелест уточнил, что в период перекрытия на указанном участке снимут старое дорожное полотно, бордюры, демонтируют столбы. Подрядчику придется также перекладывать подземные коммуникации и фактически реконструировать участок проезжей части. В публикации в социальных сетях мэра также представлена визуализация того, как станет выглядеть участок бульвара Архитекторов на пересечении с улицей 70 лет Октября.