Управляющим компаниям Приморья придется отчитываться за починку труб и покраску стен



Если жилец не согласен с видом проводимых работ, их необходимостью или стоимостью, то для решения таких вопросов существует общее собрание собственников жилья, напомнил Пахомов.



«Здесь все зависит исключительно от активности жителей. Управляющие организации составляют план ремонтов исходя из осмотров, уровня износа оборудования и других параметров. Но жильцы самостоятельно могут установить своим голосованием те работы, которые они действительно считают необходимыми», — объяснил депутат.



Он также напомнил, что общие собрания собственников должны проводиться не реже одного раза в год. И как раз во время таких собраний утверждают отчеты о проведенных работах и планы на ближайшее будущее. Чем активнее собственники будут взаимодействовать между собой и использовать законные рычаги для такого взаимодействия, тем больше будет пользы для дома.



Для особо бдительных жильцов существует достаточно подробная форма отчетности о видах и объемах проведенных работ. Она формируется во время общих собраний собственников.