Управляющим компаниям Приморья придется отчитываться за починку труб и покраску стен

В платежках за ЖКХ могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ. Выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа предлагает законопроект, внесенный в Госдуму 14 марта, сообщает «Парламентская газета».
Законодательство возлагает ответственность за техническое состояние жилого дома на собственников квартир. Плата за ремонт почтовых ящиков, перил, пола, стен, фасада и замену лампочек ежемесячно учитывается в платежках. Однако в отдельный вид платежа она не вынесена, а учтена внутри графы «за содержание общего имущества». Из-за этого жильцы не видят, куда ушли их деньги и какие работы выполнены.
«Денежные средства на текущий ремонт отдельно не учитываются, что приводит к колоссальному “недоремонту” и затратам государства и самих собственников на проведение капитального ремонта», — сказано в пояснительной записке к документу.
Выделение текущего ремонта в отдельную позицию позволит собственникам жилья контролировать его планирование и выполнение, отметил соавтор документа, председатель Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов:
«Наша инициатива направлена на то, чтобы четко разделить эти работы и направляемые на них средства. Так будет всем жильцам понятно, сколько денег они ежемесячно направляют на работы и на что в целом могут рассчитывать».
Депутат подчеркнул, что законопроект делает прозрачным проведение реальных текущих ремонтов.
«Сейчас у нас формулировка в платежке звучит как расходы на содержание и текущий ремонт. В любом месте, где есть союз “и”, появляется возможность для не очень понятных процессов», — пояснил Пахомов.
Перечень работ по текущему ремонту, а также их периодичность установлены Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме. Согласно им, в случае поломки или деформации ремонту подлежат:
фундамент, фасад здания и козырьки, стены, пол и потолки, окна, межквартирные перегородки, электрические сети, насос и трубы, вытяжка, почтовые ящики, перила, мусоропровод.
Если жилец не согласен с видом проводимых работ, их необходимостью или стоимостью, то для решения таких вопросов существует общее собрание собственников жилья, напомнил Пахомов.
«Здесь все зависит исключительно от активности жителей. Управляющие организации составляют план ремонтов исходя из осмотров, уровня износа оборудования и других параметров. Но жильцы самостоятельно могут установить своим голосованием те работы, которые они действительно считают необходимыми», — объяснил депутат.
Он также напомнил, что общие собрания собственников должны проводиться не реже одного раза в год. И как раз во время таких собраний утверждают отчеты о проведенных работах и планы на ближайшее будущее. Чем активнее собственники будут взаимодействовать между собой и использовать законные рычаги для такого взаимодействия, тем больше будет пользы для дома.
Для особо бдительных жильцов существует достаточно подробная форма отчетности о видах и объемах проведенных работ. Она формируется во время общих собраний собственников.