В Калининграде открывают комплекс по производству солода

Компания «Бриз» готовится открыть в Калининградской области комплекс по производству солода. Запуск предприятия намечен на март — апрель 2024 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на министерство сельского хозяйства Калининградской области.