Сезон летних веранд открыт в Подмосковье

«С 15 марта в соответствии с законодательством Московской области на территории региона начался сезон летних веранд. Собственники стационарных предприятий общественного питания теперь могут начать монтаж сезонных кафе, а уже с 1 апреля, при благоприятной погоде, принимать первых гостей», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что в прошлом году в регионе запустили электронную услугу «Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания».
«Наш опыт стал первым в России. До прошлого года услугу получали в каждом муниципалитете на бумажном носителе. С 2023 года она полностью переведена в электронный вид, и срок ее предоставления сократился в 360 раз — с 30 дней до двух часов. В Московской области за время работы услуги количество сезонных кафе на землях, находящихся в муниципальной и неразграниченной государственной собственности, выросло с 223 до 476. В 2024 году планируется разместить более 500 летних кафе», — приводит пресс-служба слова министра Владислава Мурашова.