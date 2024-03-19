Сезон летних веранд открыт в Подмосковье

«Наш опыт стал первым в России. До прошлого года услугу получали в каждом муниципалитете на бумажном носителе. С 2023 года она полностью переведена в электронный вид, и срок ее предоставления сократился в 360 раз — с 30 дней до двух часов. В Московской области за время работы услуги количество сезонных кафе на землях, находящихся в муниципальной и неразграниченной государственной собственности, выросло с 223 до 476. В 2024 году планируется разместить более 500 летних кафе», — приводит пресс-служба слова министра Владислава Мурашова.