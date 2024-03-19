Красноярцы рассказали, зачем перерабатывают по вечерам и в выходные

Красноярцы работают по вечерам и в выходные из-за ответственной должности и нежелания откладывать задачи. Такие данные были получены в ходе опроса Зарплаты.ру, который проводился с 26 февраля по 12 марта среди 2300 сотрудников в возрасте от 18 до 55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Красноярском крае.