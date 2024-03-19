Красноярцы рассказали, зачем перерабатывают по вечерам и в выходные

Красноярцы работают по вечерам и в выходные из-за ответственной должности и нежелания откладывать задачи. Такие данные были получены в ходе опроса Зарплаты.ру, который проводился с 26 февраля по 12 марта среди 2300 сотрудников в возрасте от 18 до 55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Красноярском крае.
Согласно результатам исследования, по вечерам, после окончания основного времени работы, несколько раз в неделю остаются работать 75% опрошенных, каждый день задерживаются на работе 16% работников, остальные не остаются сверхурочно. В выходные выполняют работу 69% респондентов: их них каждые выходные — 25%, раз в месяц — 43%, остальные не работают. В отпуске работают 26% опрошенных.
Причинами переработок становятся (множественный выбор вариантов ответа):
ответственная должность — 37%; нежелание откладывать задачи, чтобы не пострадало качество работы — 23%; дополнительные задачи, которыми должны заниматься другие специалисты — 18%; размытые границы рабочего режима в компании из-за удаленного режима работы — 6%; перфекционизм в выполнении рабочих задач — 4%; проблемы с тайм-менеджментом — 1%; боязнь увольнения — 1%.
Доплачивают за сверхурочную работу 53% сотрудников, остальные опрошенные утверждают, что доплат не получают.
Отдохнуть вечером в будни от работы успевают 37% респондентов, остальные ответившие не успевают. Кроме того, 61% респондентов считают, что они не успевают уделить достаточно времени своей семье в будни. 60% опрошенных не успевают заниматься хобби или спортом в будни.
В итоге полностью удовлетворены своим нынешним балансом между работой и личной жизнью 16% опрошенных.