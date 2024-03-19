Глава АПК Башкирии назвал основные риски посевной-2024

«По параллельному импорту завозятся и машины, и запчасти, всем обеспечены. Если до кризиса иностранные компании позволяли иметь только одного дилера и условия по обслуживанию были очень жесткие, сейчас, например, только запчасти техники John Deere поставляют пять компаний — не только официальные, но и альтернативные, и даже произведённые в республике. Доступ к запчастям стал не дешевле — всё-таки на параллельный импорт затрат больше, но быстрее. Из Европы по заказу приезжали за две недели, сегодня — за пять дней», — рассказал Ильшат Фазрахманов.