Глава АПК Башкирии назвал основные риски посевной-2024

«Подготовка к весенне-полевым работам проходит, пожалуй, в самых сложных условиях за последние пять лет, — отметил министр сельского хозяйства РБ. — Прежде всего, усложнился доступ к финансированию — размеры лимитов стали меньше, а ставки выше. Как вы знаете, коммерческие кредиты выдаются по ставкам до 25%. Сегодня льготные кредиты аграриям выдаются по ставкам до 10% годовых, в 2023 году было до 5%. Это приводит к тому, что аграрии используют сейчас средства, которые планировали инвестировать в развитие. Вместо строительства, например, новой фермы, придётся потратить их на текущие расходы».
Техника.
По словам главы минсельхоза, техника в этом году стала доступнее, чем в прошлом.
«По параллельному импорту завозятся и машины, и запчасти, всем обеспечены. Если до кризиса иностранные компании позволяли иметь только одного дилера и условия по обслуживанию были очень жесткие, сейчас, например, только запчасти техники John Deere поставляют пять компаний — не только официальные, но и альтернативные, и даже произведённые в республике. Доступ к запчастям стал не дешевле — всё-таки на параллельный импорт затрат больше, но быстрее. Из Европы по заказу приезжали за две недели, сегодня — за пять дней», — рассказал Ильшат Фазрахманов.
Горюче-смазочные материалы.
«Топливного кризиса, аналогичного тому, что случился прошлой осенью, мы не ожидаем. Трейдеры обещают стабильные поставки. Летнее дизтопливо начинают отпускать с 1 апреля, цена дешевле, чем в прошлом году. Риск в том, что, возможно, цистерны будут дольше добираться до места назначения — железная дорога перегружена», — пояснил министр.
"Доступ к иностранной селекции закрыт, скорее всего, семян не получим в нужном объёме. Российская селекция полностью обеспечивает семенами зерновых, а вот семена сахарной свеклы почти полностью нужны импортные. Нашей зоне подходит только итальянский, французский, немецкий посевной материал. Семян российской селекции, подходящих для наших краёв, в требуемых объёмах пока нет. Российским учёным нужно 2−4 года, чтобы создать сорта для нашей зоны. Тем не менее уже в этом году из 50 тысяч га, отведенных под сахарную свеклу, отечественными семенами засеем 12−13 тыс. га.
Также нам необходимо процентов 20 импортных семян кукурузы и 15−20% семян подсолнечника. По квоте закупим дорогие хорошие гибриды", — прокомментировал вице-премьер.
Рекомендации на посев.
Ильшат Фазрахманов отметил, что времена, когда аграрии сеяли то, что было под рукой, закончились.
"Такого больше не будет. Это не эффективный подход. Рекомендуем аграриям выбирать маржинальные и экспортно-ориентированные культуры. Такие, как чечевица — сегодня цена на неё около 90 тыс. за тонну. Это горох, соя. Бобовые — это ведь и оздоровление почвы.
Масличные, в том числе рапс — конечно, его мы много сеять не можем, чтобы не навредить пчеловодству. Подсолнечника планируем засеять 350−390 тыс. га. Рассчитываем, что цена на него пока расти не будет, но она достаточно комфортная. Сахар всегда в цене, поэтому посевы корнеплодов увеличим.
Хорошая цена на твёрдую пшеницу. Если сеять ячмень, то пусть будет пивоваренный. Надо производить высокодоходную продукцию, востребованную рынком", — подчеркнул глава республиканского АПК.
В целом стоимость нынешней посевной Ильшат Фазрахманов назвал в пределах 25 млрд руб. — на 15% дороже, чем в прошлом году.
Погода.
«Весна ожидается тёплой и ранней. Надеемся, что по ночам будет −10 градусов, в этом случае снег будет таять медленно и большого половодья не случится. Если сразу в плюс перейдем — “поплывём”. Риски этого высокие.
Готовимся к ранней весне. Если такое солнце будет стоять, с 15 апреля начнем выходить на закрытие влаги", — спрогнозировал Ильшат Фазрахманов.