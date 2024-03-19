В Казахстане отказались от идеи вводить акциз на сладкие напитки — Минфин

АСТАНА, 19 мар — Sputnik. Министерство финансов Казахстана не поддержало инициативу вводить налог на сахаросодержащие напитки, сообщил глава ведомства Мади Такиев.
На брифинге в правительстве министр также прокомментировал это решение.
«Понятно, у Минздрава есть своя цель. Вы сами прекрасно знаете, какие болезни развиваются за счет сахара, к чему приводит обильное потребление. Поэтому было предложено ввести “сладкий” акциз. Мы в свою очередь считаем, что нам пока не надо дополнительную нагрузку давать на эти предприятия», — сказал Такиев.
Ведомство пока не проводило расчеты, сколько должен быть объем «сладкого» налога, потому что не было базы, даже ориентировочной суммы, с чего облагать, продолжил он.
«В разных напитках разный уровень сахара. В 100 граммах где-то 12 ложек, где-то пять, где-то восемь. Как определять, как администрировать — это другой вопрос, поэтому мы к этой работе не приступали», — отметил министр.
Напомним, в феврале министерство здравоохранения выступило с инициативой ввести акцизы на сахаросодержащие напитки в Казахстане.
В Казахстане растет заболеваемость сахарным диабетом, все больше людей страдают ожирением, сказала вице-министр в кулуарах сената. Причем по ожирению тенденция роста отмечается именно среди детей.
«Избыточная масса тела — это предпосылки для развития в дальнейшем хронических заболеваний. При этом мы видим, что в 0,5 мл “Кока-Колы” содержится, если не ошибаюсь, 10 суточных доз сахара. Условно ребенок выпил “колу” и получил десятикратную потребность. Также все мы знаем, что сахар мы получаем практически со всеми продуктами», — пояснила Есмагамбетова.
По ее словам, эту норму Минздрав придумал не сам, это рекомендации Всемирной организации здравоохранения, и во многих странах введены эти акцизы.