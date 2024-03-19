В Казахстане отказались от идеи вводить акциз на сладкие напитки — Минфин

«Понятно, у Минздрава есть своя цель. Вы сами прекрасно знаете, какие болезни развиваются за счет сахара, к чему приводит обильное потребление. Поэтому было предложено ввести “сладкий” акциз. Мы в свою очередь считаем, что нам пока не надо дополнительную нагрузку давать на эти предприятия», — сказал Такиев.