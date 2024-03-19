На улицах Челябинска появился новый трехсекционный трамвай УКВЗ

Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в ГК «Роскосмос») представил новую модель трамвая. Трехсекционный шестиосный вагон 71−639 «Кастор» проехал по маршруту № 7 от конечной на Центральном автовокзале до площади Павших революционеров. Первыми его пассажирами стали областные чиновники и руководители городского электротранспорта Челябинска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска и Новокузнецка. В поездке они обсудили не только новинку, но и общее состояние и развитие трамвайного рынка в России.
При небольшой длине — 25 метров, наименьшей в своем классе — трамвай «Кастор» имеет 64 сидячих места и может максимально вместить 260 пассажиров. Полностью низкопольный вагон может развить скорость до 90 км/ч. УКВЗ рассматривает возможность выпускать его в двухкабинном, челночном исполнении и с выходами из салона на две стороны, что позволит использовать его и в проектах систем метротрамвая.
Как отметил гендиректор УКВЗ Роман Новиков, новая модель отвечает растущим требованиям по пассажировместимости и финансовой доступности трамваев для регионов России. Челябинск сегодня является одним из лидеров по темпам развития и обновления рельсового транспорта в стране, добавил замглавы областного Миндортранса Александр Егоров. За три года город получил 141 новый трамвай УКВЗ, транспортники вернулись к трамвайным сцепкам, а в будущем, по словам замминистра, при реализации проекта метротрамвая, переход на трехсекционные модели будет только нарастать.