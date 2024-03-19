На улицах Челябинска появился новый трехсекционный трамвай УКВЗ

Как отметил гендиректор УКВЗ Роман Новиков, новая модель отвечает растущим требованиям по пассажировместимости и финансовой доступности трамваев для регионов России. Челябинск сегодня является одним из лидеров по темпам развития и обновления рельсового транспорта в стране, добавил замглавы областного Миндортранса Александр Егоров. За три года город получил 141 новый трамвай УКВЗ, транспортники вернулись к трамвайным сцепкам, а в будущем, по словам замминистра, при реализации проекта метротрамвая, переход на трехсекционные модели будет только нарастать.