Самолет из Астаны развернулся на полпути в Костанай

О возврате борта стало известно из сообщения регионального издания «Наша газета».
Пассажиры отметили, что им «толком не пояснили», что произошло.
За разъяснением ситуации корреспондент Zakon.kz обратился в авиакомпанию.
«Рейс КС7341 Астана — Костанай 19 марта 2024 года при вылете в Костанай вернулся обратно в аэропорт Астаны по производственной причине. Рейс авиакомпании вылетел в 14:15 по местному времени».
Также сказано, что пассажирам предоставили напитки и горячее питание.
«Представители авиакомпании находились в аэропорту и оказывали пассажирам всю необходимую поддержку».
В феврале 2024 года сообщалось, что авиапассажиры компании FlyArystan не смогли вылететь из Мумбаи в Алматы. Согласно официальному комментарию, тогда рейс КС7858 Мумбаи-Алматы задержали по технической причине.