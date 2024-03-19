Мэрия Уфы выбрала застройщика квартала в микрорайоне Молодежном

Право заключить договор развития территории получило ООО «Специализированный застройщик “Металл-комплект”», ставшее единственным участником конкурса.



Начальная цена торгов составляла 1,1 млн руб. Компания предложила за право развивать территорию 2 млн руб. Застройщик заявил о наличии у него помещений площадью 619,7 кв. м для расселения жителей аварийных домов, а также собственных денежных средств в размере не менее 161,9 млн руб.



По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ “Металл-комплект”» зарегистрировано в Уфе в 2012 году. Учредителем выступает владелец компаний «Актив-Групп», СЗ «СМУ-4», «Карина» и «Домоуправление “Семья”» Раиль Исламов. В 2022 году выручка компании составила 6,8 млн руб., убыток — 5 млн руб.



Как сообщал «Ъ-Уфа», девелопер должен будет снести пять аварийных многоквартирных жилых домов на Заводской улице, 84 металлических и три капитальных гаража, а также хозяйственные постройки. На территории можно будет построить многоквартирные дома от девяти до 25 этажей со встроенно-пристроенными помещениями. Объем жилищного строительства ограничен 29,8 тыс. кв. м. Работы необходимо завершить за шесть лет.