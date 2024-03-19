В Новосибирске с начала года уволились 90% всех трудоустроившихся водителей

НОВОСИБИРСК, 19 марта, ФедералПресс. В Новосибирске по муниципальным предприятиям трудоустроились с 2024 года 57 водителей автобусов, троллейбусов и трамваев, при этом уволились из сферы общественного транспорта 90% от числа трудоустроившихся. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе администрации города.