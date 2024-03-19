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В Новосибирске с начала года уволились 90% всех трудоустроившихся водителей

НОВОСИБИРСК, 19 марта, ФедералПресс. В Новосибирске по муниципальным предприятиям трудоустроились с 2024 года 57 водителей автобусов, троллейбусов и трамваев, при этом уволились из сферы общественного транспорта 90% от числа трудоустроившихся. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе администрации города.

«По муниципальным предприятиям трудоустроено 57 водителей автобусов, троллейбусов, трамваев; уволено 48 водителей», — рассказали в мэрии.

В администрации города пояснили, что профессия водителя в настоящий момент является мало востребованной. Однако для привлечения в сферу общественного транспорта новых сотрудников предприятия регулярно размещают вакансии, взаимодействуют с центром занятости и ведут целевое обучение водителей.

Напомним, редакция «ФедералПресс» готовила полный материал о том, что сейчас происходит в транспортной сфере Новосибирска и почему некоторые автобусы числятся в реестре, но фактически не выходят на маршруты.