«Мосэнергосбыт» опубликовал график замены электросчетчиков

«“Мосэнергосбыт” в рамках исполнения инвестиционной программы продолжает бесплатную замену счетчиков электроэнергии в жилых домах Москвы и Подмосковья с истекшим межповерочным интервалом или вышедших из строя на интеллектуальные. Актуальные графики замены на II, III и IV кварталы 2024 года опубликованы на официальном сайте гарантирующего поставщика в разделе “О компании”», — говорится в сообщении компании.
Как уточняется в нем, работы проводит подрядная компания «Стройэнергоком».
В 2023 году «Мосэнергосбыт» заменил более 388 тысяч приборов учета. До конца 2024 года компания планирует произвести замену более 360 тысяч счетчиков. Всего с июля 2020 года гарантирующий поставщик установил более 1,5 миллиона новых приборов учета электроэнергии жителям Москвы и Московской области.
«Мосэнергосбыт» — одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,6% всей потребляемой в стране электроэнергии. Компания работает на территории Москвы и Московской области.