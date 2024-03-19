«Мосэнергосбыт» опубликовал график замены электросчетчиков

«“Мосэнергосбыт” в рамках исполнения инвестиционной программы продолжает бесплатную замену счетчиков электроэнергии в жилых домах Москвы и Подмосковья с истекшим межповерочным интервалом или вышедших из строя на интеллектуальные. Актуальные графики замены на II, III и IV кварталы 2024 года опубликованы на официальном сайте гарантирующего поставщика в разделе “О компании”», — говорится в сообщении компании.