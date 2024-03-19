В мэрии рассказали, куда потратят миллиард, выделенный на «столичные функции»

«Выборный процесс закончен, сейчас плотно будем заниматься планированием на следующий год, — рассказала Дятлова. — Это основные болевые проблемы города Калининграда, я думаю, вы их сами знаете: это тротуары, дороги, места общего пользования, оборудование контейнерных площадок. Это то, что нужно сделать в нашем городе, чтобы было комфортно жить в городе».