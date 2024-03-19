Исследователи выяснили, какую зарплату белорусы считают достаточной для счастья

Еще 17,6% считают, что для этого нужно зарабатывать от 5,5 до 7 тыс. в месяц, 15,6% — свыше 10 тыс. А 10,1% ответили, что для них желаемый доход в месяц — 7,5−10 тыс.
Доля удовлетворенных зарплатой в размере 1−2,5 тыс. в месяц составила 14,4%. А тех, кому достаточно 1 тыс. рублей, оказалось меньше 1%.
Эти цифры очень сильно отличаются от уровня средней зарплаты в Беларуси, который в январе составлял 1991,2 рубля.
Интересен еще один результат исследования: 81,3% опрошенных заявили, что продолжили бы работать «для души» и общения, даже если бы получили неограниченное количество денег, которого хватит до конца жизни. Бросили бы работу при таком условии около 12%.