В Крыму планируют наладить железнодорожное сообщение с Белоруссией

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Крым готов к открытию железнодорожного сообщения с Белоруссией, в этой части уже есть определенные наработки, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
«О связи по железнодорожной линии мы говорим с нашими белорусскими партнерами года два. Наработки есть», — сказал Мурадов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
В частности, по его словам, в планах организовать к началу туристического сезона для желающих ехать из Белоруссии в Крым специальные вагоны, которые по приезду поезда в Россию будут перецеплять на поезда, идущие на полуостров.
По его словам, полуостров заинтересован в налаживании туристического потока из Белоруссии, а также в перспективе открытия прямого авиасообщения и полноценного железнодорожного сообщения.