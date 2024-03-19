Головченко: жилья в Беларуси строят много, но очередь сокращается медленно

МИНСК, 19 мар — Sputnik. В Беларуси есть определенные сложности со строительством жилья с господдержкой, заявил премьер-министр страны Роман Головченко, проводя во вторник совещание на эту тему.
Он отметил, что действующие механизмы, которые дают право на господдержку при строительстве, уже теряют актуальность. Люди отказываются на имеющихся условиях использовать матпомощь от государства. По его мнению, эти принципы нужно пересмотреть.
«То есть фактически основной контингент людей, которые могли воспользоваться правом на господдержку, ею воспользовался», — пояснил руководитель Совмина, его видеокомментарий распространила пресс-служба правительства.
Головченко обратил внимание на такой факт: несмотря на то, что в стране строится достаточно много домов и квартир, количество нуждающихся в улучшении жилищных условий сокращается медленными темпами.
По его словам, растет количество молодых семей без детей в таких очередях. При этом глава правительства напомнил, что на данный момент господдержка предоставляется семьям, которые имеют как минимум двух детей.
«Все эти тенденции и социально значимые вопросы свидетельствуют о необходимости изменений в подходах по обеспечению жильем граждан», — сказал премьер. Для льготников и работников.
Роман Головченко добавил, что сегодня также необходимы решения в части строительства жилья для детей-сирот, семей с инвалидами и иных льготных категорий. Сейчас жилье для них возводится в небольших объемах.
Кроме того, подчеркнул премьер-министр, нужно создавать условия, которые позволят организациям строить арендное жилье за счет собственных и заемных средств для своих работников.
«Это будет способствовать и закрепляемости кадров на местах», — добавил премьер.
Сколько в Беларуси строят жилья.
Белстат опубликовал статистику о том, сколько было построено жилья с начала 2024 года. По данным комитета, в январе-феврале возведено 3,6 тысячи новых квартир. В целом введено в эксплуатацию 417,1 тысячи жилых «квадратов».
Что касается жилья, построенного с господдержкой, за два месяца текущего года введено в строй почти 117 тысяч квадратных метров.