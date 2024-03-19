В Крыму продадут пансионат украинского олигарха Коломойского*

В Крыму выставят на продажу пансионат «Лазурный берег» под Алуштой, ранее принадлежавший украинскому олигарху Игорю Коломойскому*.
Об этом сообщает министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым. Пансионат незавершен, его площадь составляет около 4000 квадратных метров. Имеется административный корпус, клуб-столовая, закрытый бассейн и недостроенный спортивно-оздоровительный комплекс.
Аукцион проведут 18 апреля.
*Игорь Коломойский внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.