В Крыму продадут пансионат украинского олигарха Коломойского*

Об этом сообщает министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым. Пансионат незавершен, его площадь составляет около 4000 квадратных метров. Имеется административный корпус, клуб-столовая, закрытый бассейн и недостроенный спортивно-оздоровительный комплекс.