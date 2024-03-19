В Башкирии специалисты обрисовали портрет типичного банкрота

Она привела типичный портрет несостоятельного должника. Как правило, башкирскому банкроту 30−45 лет, у него нет официальной работы и дохода, нет супруга, но могут быть на иждивении несовершеннолетние дети. Большая половина банкротов — женщины. Более 90% должников не имеют имущества, которое можно было бы включить в конкурсную массу. То есть в основном это социально незащищённые люди, в том числе пенсионеры, матери-одиночки.
«Рост банкротств постоянный, год от года. Не видим причин для снижения и сейчас. По данным МВД, в прошлом году в республике ущерб от действий телефонных мошенников составил 3 млрд руб. Эти деньги люди ведь взяли в кредит, теперь их надо отдавать, и кто-то не сможет выплачивать, обратится за процедурой банкротства», — предположил руководитель Росреестра по РБ Пётр Клец.
Башкирия находится на 5 месте в России по числу банкротств и на 9 месте по судебным банкротствам (когда у должника нет имущества к взысканию). «Это не то, чем стоило бы гордиться. Здесь надо стремиться к последним местам», — прокомментировал Клец.
В стране 57% экономически активного населения имеют займы и кредиты, при этом порядка 20% — имеют просроченную задолженность. Одновременно отмечается рост числа МФО (микрофинансовых организаций), указал он.
«В них люди легко берут займы под огромные проценты, потом не могут их выплачивать и обращаются за банкротством, причём ориентируются на привлекательную рекламу, в то время как большей частью банкротство можно пройти самостоятельно и бесплатно через МФЦ (многофункциональные центры)», — пояснил руководитель Росреестра по РБ.
Коммерческая стоимость процедуры банкротства в Башкирии — 100−150 тысяч рублей, сообщила Динара Магадеева. Откуда должники берут такие средства? Как пояснила эксперт, после старта процедуры оформляется карточка должника, куда поступают все его средства (пенсия, пособия). Эта карточка находится у финансового управляющего. Специалист должен выделять должнику прожиточный минимум (16 тыс. руб. на трудоспособного и 13 тыс. руб. — на пенсионера), остальные средства аккумулируются для погашения долгов, из них же взимается оплата работы управляющего.
Постоянно растёт число жалоб на их работу (в 2023 году поступило 640 жалоб — на 18% больше, чем в 2022-м), причем одна из основных претензий — непредоставление прожиточного минимума. Также много жалоб касается непредоставления отчётности, затягивания сроков процедуры.
Проблема в том, что количество несостоятельных должников растёт почти в геометрической прогрессии, а число финансовых управляющих очень невелико, пояснила Динара Магадеева.
«На всю страну их всего 10 350 специалистов. У одного управляющего может быть 1,5 тысячи клиентов. Может такое случиться, что управляющего дисквалифицируют и все его подопечные на какой-то срок зависнут в неопределённости, без карточек и без понимания, что происходит. Мы видим, что люди не осведомлены об особенностях процедуры банкротства. Каждый второй заявитель пишет, что ни за что бы не согласился на это, если бы знал, что его ждёт», — рассказала начальник отдела контроля в сфере СРО Росреестра по РБ.