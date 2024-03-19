В Башкирии специалисты обрисовали портрет типичного банкрота

«На всю страну их всего 10 350 специалистов. У одного управляющего может быть 1,5 тысячи клиентов. Может такое случиться, что управляющего дисквалифицируют и все его подопечные на какой-то срок зависнут в неопределённости, без карточек и без понимания, что происходит. Мы видим, что люди не осведомлены об особенностях процедуры банкротства. Каждый второй заявитель пишет, что ни за что бы не согласился на это, если бы знал, что его ждёт», — рассказала начальник отдела контроля в сфере СРО Росреестра по РБ.