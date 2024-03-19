Индустриальный парк «Лаишево» могут увеличить в пять раз. Его площадь составит 550 гектаров. Об этом на брифинге сообщил гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.
По словам Халимова, текущая площадь парка составляет 116 гектаров. Увеличение можно реализовать за счет бывшей территории «Смарт Сити». Он добавил, что в ближайшие 1,5 года там запустят четыре новых производства.
Гендиректор ОЭЗ уверен, что за пять лет площадку получится наполнить достаточно эффективно хорошими технологичными проектами. При этом 15 программ уже находятся на стадии переговоров.
Напомним, в Татарстане запустили завод по производству материнских плат за два миллиарда рублей.