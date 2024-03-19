Средняя заработная плата выросла в Челябинской области в 2023 году

Согласно статистике, по итогам 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе составила 58 425 рублей. В 2022 году этот показатель был 49 998 рублей. Таким образом, за год зарплата на Южном Урале увеличилась на 16,5%.