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Средняя заработная плата выросла в Челябинской области в 2023 году

Это следует из публикации Челябинстата.

Челябинскстат публикует сведения о величине средней заработной платы на Южном Урале в прошедшем году.

Согласно статистике, по итогам 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе составила 58 425 рублей. В 2022 году этот показатель был 49 998 рублей. Таким образом, за год зарплата на Южном Урале увеличилась на 16,5%.

Отметим, что статистики ранее сообщали о величине средних зарплат представителей разных профессий в Челябинской области в 2023 году. Уровень зарплат в различных сферах деятельности может заметно отличаться от величины средней зарплаты по региону.