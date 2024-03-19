Мэр Екатеринбурга запретил строить благотворительный дом для мусульман

Дом должен был разместиться на улице Верстовой, в общественно-деловой зоне. Однако в мэрии Екатеринбурга решили, что возведение здания помещает транспортной инфраструктуре и ухудшит экологическую обстановку. Также в поселке уже не хватает парковочных мест.