Мэр Екатеринбурга запретил строить благотворительный дом для мусульман

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов запретил строительство благотворительного дома для мусульман в поселке Садовом. Здание планировалось религиозной организацией «Ислам Нура». Информация об этом содержится на сайте администрации города.
— Постановляю отказать местной религиозной организации мусульман «Ислам Нуры» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» в отношении земельного участка, — сообщается в документации, опубликованной 19 марта.
Дом должен был разместиться на улице Верстовой, в общественно-деловой зоне. Однако в мэрии Екатеринбурга решили, что возведение здания помещает транспортной инфраструктуре и ухудшит экологическую обстановку. Также в поселке уже не хватает парковочных мест.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге построят новые детский сад, школу и жилые дома на Уктусе. Постановление о строительстве подписал мэр Алексей Орлов.