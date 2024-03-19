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Мэр Екатеринбурга запретил строить благотворительный дом для мусульман

Строительство благотворительного дома для мусульман в поселке Садовом запретили.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов запретил строительство благотворительного дома для мусульман в поселке Садовом. Здание планировалось религиозной организацией «Ислам Нура». Информация об этом содержится на сайте администрации города.

— Постановляю отказать местной религиозной организации мусульман «Ислам Нуры» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» в отношении земельного участка, — сообщается в документации, опубликованной 19 марта.

Дом должен был разместиться на улице Верстовой, в общественно-деловой зоне. Однако в мэрии Екатеринбурга решили, что возведение здания помещает транспортной инфраструктуре и ухудшит экологическую обстановку. Также в поселке уже не хватает парковочных мест.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге построят новые детский сад, школу и жилые дома на Уктусе. Постановление о строительстве подписал мэр Алексей Орлов.