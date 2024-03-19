Транзит ж/д-грузов из Китая через Беларусь вырос более чем на 50%

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Контейнерные перевозки из Китая в Беларусь по итогам прошлого года выросли, сообщило Дальневосточное морское пароходство (компания Fesco).
«Ключевые итоги 2023 года:.. +58% транзит из Китая в Беларусь через сухопутные погранпереходы», — сказано в презентации Fesco.
Ранее Белорусская железная дорога также сообщала, что одним из приоритетов в контейнерных перевозках остается китайское направление. Для этого активно используются российские порты и сухопутные маршруты. По оперативным данным, белорусские компании отправили в прошлом году в КНР свыше 1,5 тыс. контейнерных поездов. Это на 50% больше, чем в предыдущем году.
В целом за 2023 год объем экспортных грузоперевозок в контейнерах у Беларуси увеличился более чем на 60%, если сравнить с 2022 годом. При этом восстанавливаются объемы перевозок, которые были в 2021 году.
Кроме того, по данным Евразийского банка развития, в 2022 году тоже был рост. Объем железнодорожных контейнерных перевозок между Беларусью и Китаем увеличился в пять раз, достигнув 120 тысяч двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ).
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