Транзит ж/д-грузов из Китая через Беларусь вырос более чем на 50%

Ранее Белорусская железная дорога также сообщала, что одним из приоритетов в контейнерных перевозках остается китайское направление. Для этого активно используются российские порты и сухопутные маршруты. По оперативным данным, белорусские компании отправили в прошлом году в КНР свыше 1,5 тыс. контейнерных поездов. Это на 50% больше, чем в предыдущем году.