НПЗ буду защищать ЗРК «Панцирь» после атаки беспилотников на завод ЛУКОЙЛа

Повышенные меры безопасности Минэнерго РФ разрабатывает вместе с Росгвардией, пишет «Ъ» со ссылкой на директора департамента развития газовой отрасли министерства Артема Верхова.



Такая инициатива рассматривается ведомствами после атаки беспилотников на несколько НПЗ, первым из которых был завод ЛУКОЙЛа в Кстове. 12 марта из-за атаки дронов загорелась крупнейшая нефтеперерабатывающая установка завода. Оборудование пришлось остановить. О сроках его запуска пока ничего не известно.



На следующий день беспилотники повредили Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, 16 марта Сызранский НПЗ в Самарской области, 17 марта Славянский НПЗ в Краснодарском крае.



Ирина Андреева.