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НПЗ буду защищать ЗРК «Панцирь» после атаки беспилотников на завод ЛУКОЙЛа

Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» планируется установить на нефтеперерабатывающих заводах после нескольких атак дронов.

Источник: Коммерсантъ

Повышенные меры безопасности Минэнерго РФ разрабатывает вместе с Росгвардией, пишет «Ъ» со ссылкой на директора департамента развития газовой отрасли министерства Артема Верхова.

Такая инициатива рассматривается ведомствами после атаки беспилотников на несколько НПЗ, первым из которых был завод ЛУКОЙЛа в Кстове. 12 марта из-за атаки дронов загорелась крупнейшая нефтеперерабатывающая установка завода. Оборудование пришлось остановить. О сроках его запуска пока ничего не известно.

На следующий день беспилотники повредили Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, 16 марта Сызранский НПЗ в Самарской области, 17 марта Славянский НПЗ в Краснодарском крае.

Ирина Андреева.

топливо