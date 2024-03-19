На конференции в Ташкенте иностранцам рассказали, чем хорош IT-бизнес в Узбекистане

Министр цифровых технологий Шерзод Шерматов, генеральный директор IT Park Uzbekistan Фарход Ибрагимов и представитель Всемирного банка в нашей стране рассказали о преимуществах Узбекистана для ведения глобального бизнеса.
В частности, участников конференции проинформировали о квалифицированных кадрах, налоговых льготах, программах поддержки, IT-визах. Зарубежные эксперты высоко оценили созданные в Узбекистане условия в сфере и отметили, что новые стимулы дали заметные положительные результаты.
В частности, экспорт IT-услуг увеличился с 600 тысяч долларов в 2017 году до 344 миллионов долларов в прошлом году. Число предприятий-резидентов IT-парка с иностранным капиталом за последние два года выросло в 20 раз и достигло 464 единиц.
Предполагается, что результаты конференции создадут основу для увеличения IT-экспорта на 50 миллионов долларов к концу этого года. Об этом можно говорить, вспомнив, что после прошлогодней конференции многие иностранные предприниматели запустили свою деятельность в нашей стране, что и помогло достичь нынешних показателей по экспорту.
Завтра мероприятие продолжится уже в Самарканде.
Напомним, что в стратегии страны до 2030 года предусмотрено доведение объема экспорта в IT-отрасли до 5 миллиардов долларов.