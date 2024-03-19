На конференции в Ташкенте иностранцам рассказали, чем хорош IT-бизнес в Узбекистане

Предполагается, что результаты конференции создадут основу для увеличения IT-экспорта на 50 миллионов долларов к концу этого года. Об этом можно говорить, вспомнив, что после прошлогодней конференции многие иностранные предприниматели запустили свою деятельность в нашей стране, что и помогло достичь нынешних показателей по экспорту.