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На конференции в Ташкенте иностранцам рассказали, чем хорош IT-бизнес в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте стартовала конференция Offshore Outsourcing Tour. В ней участвуют более 200 гостей из 32 стран мира. Здесь власти Узбекистана хотят представить им все возможности ведения IT-бизнеса в нашей стране, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Министр цифровых технологий Шерзод Шерматов, генеральный директор IT Park Uzbekistan Фарход Ибрагимов и представитель Всемирного банка в нашей стране рассказали о преимуществах Узбекистана для ведения глобального бизнеса.

В частности, участников конференции проинформировали о квалифицированных кадрах, налоговых льготах, программах поддержки, IT-визах. Зарубежные эксперты высоко оценили созданные в Узбекистане условия в сфере и отметили, что новые стимулы дали заметные положительные результаты.

В частности, экспорт IT-услуг увеличился с 600 тысяч долларов в 2017 году до 344 миллионов долларов в прошлом году. Число предприятий-резидентов IT-парка с иностранным капиталом за последние два года выросло в 20 раз и достигло 464 единиц.

Предполагается, что результаты конференции создадут основу для увеличения IT-экспорта на 50 миллионов долларов к концу этого года. Об этом можно говорить, вспомнив, что после прошлогодней конференции многие иностранные предприниматели запустили свою деятельность в нашей стране, что и помогло достичь нынешних показателей по экспорту.

Завтра мероприятие продолжится уже в Самарканде.

Напомним, что в стратегии страны до 2030 года предусмотрено доведение объема экспорта в IT-отрасли до 5 миллиардов долларов.