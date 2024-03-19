Стоимость арендованного жилья в столице продолжает падать. Эксперты привели результаты анализа за февраль

Так, аренда однокомнатной квартиры со средним ремонтом в прошлом месяце подешевела в среднем до 394 долларов, двухкомнатных квартир — до 441 доллара. Кроме того, средние цены на аренду отремонтированных трех- и четырехкомнатных квартир упали до 514 и 594 долларов.