Стоимость арендованного жилья в столице продолжает падать. Эксперты привели результаты анализа за февраль

Эксперты пришли к выводу, что стоимость арендованного жилья в столице продолжает падать, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
В феврале 2024 года цены съем квартир со средним ремонтом в столице снизилась в среднем на 0,34% по сравнению с январем, стоимость аренды квартир с полным ремонтом — в среднем на 0,13%.
Так, аренда однокомнатной квартиры со средним ремонтом в прошлом месяце подешевела в среднем до 394 долларов, двухкомнатных квартир — до 441 доллара. Кроме того, средние цены на аренду отремонтированных трех- и четырехкомнатных квартир упали до 514 и 594 долларов.
Относительно недорого можно было арендовать дом со средним ремонтом в Сергели: однокомнатные в среднем здесь стоят 358 долларов, двухкомнатные — 393 долларов, трехкомнатные — 435 долларов, четырехкомнатные — 450 долларов.
Невысокими ценами также отличился Алмазар. Здесь однокомнатные дома сдавали в среднем за 357 долларов, двухкомнатные — 415 долларов, трехкомнатные — 455 долларов, четырехкомнатные — 490 долларов.
Самые высокие цены на аренду в этой категории были зафиксированы в Яккасарае и Мирабаде: однокомнатные там стоили 420 и 467долларов, двухкомнатные — 488 и 520, трехкомнатные — 657 и 620 долларов, четырехкомнатные — 738 и 832 доллара.
Цены на аренду домов с евроремонтом в феврале в среднем составили 475 долларов за дом с одной спальней, 651 доллар за две спальни, 790 долларов за три спальни.
Самые низкие цены на аренду полностью отремонтированных домов наблюдались в Сергели (от 393 до 761 доллара в зависимости от количества спален) и Учтепе (от 401 до 850 долларов).
Самые дорогие дома в этой категории сдавались в Шайхантохуре (от 555 до 1028 долларов) и Мирабаде (от 570 до 1128 долларов).
Информация о ценах на аренду была собрана с платформ объявлений методом парсинга. Для обзора использовали более 51 тысячи данных за февраль 2024 года.