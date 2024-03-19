Налоговая опубликовала список люкс-авто, за которые налог больше в 10 раз

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Юрлица, у которых в собственности есть автомобили класса люкс, нужно будет перечислить первый авансовый платеж в счет транспортного налога не позднее 22 марта, сообщает Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси.
«…Не позднее 22.03.2024 необходимо исчислить и уплатить авансовый платеж по транспортному налогу за первый квартал 2024 года в размере одной четвертой годовой ставки транспортного налога, увеличенной в десять раз», — пояснили в МНС.
Также министерство опубликовало список марок машин повышенной комфортности, за которые положено платить десятикратный налог:
1. Audi A8, Q8, R8, RS6, RS7, RSQ8, S8, SQ8.
2. Aston Martin / весь модельный ряд.
3. Aurus / весь модельный ряд.
4. Bentley / весь модельный ряд.
5. BMW 7, 8, M5, M6, M7, M8, X6, X7, XM*
6. Bugatti / весь модельный ряд.
7. Cadillac Escalade.
8. Ferrari / весь модельный ряд.
9. Lamborghini / весь модельный ряд.
10. Land Rover / Range Rover, Range Rover Sport.
11. Lexus LC, LS, LX*
12. Maserati / весь модельный ряд.
13. McLaren / весь модельный ряд.
14. Mercedes-Benz AMG Е, AMG S, AMG SL, AMG G, AMG GT, AMG GLE, AMG GLS, G, GLE Coupe, GLS, S, SL, Maybach*
15. Porsche / весь модельный ряд.
16. Rolls-Royce / весь модельный ряд.
17. Toyota Land Cruiser 300, Sequoia.
При этом постановление Совмина, в котором есть этот список, пока не опубликовано официально, а его проект все еще находится на согласовании. В любом случае, документ будет иметь обратную силу, то есть распространит свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
Важно, что повышенный налог платится только за автомобили, «возраст» которых не превышает трех лет. Физлицам, которые владеют такими машинами, тоже предстоит перечислить в бюджет десятикратный транспортный налог. В отличие от компаний, они должны будут платить сумму за 2024 год в 2025 году, а не авансом.