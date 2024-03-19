Коллегия ЕЭК сняла ограничения по весу и габаритам для товаров в магазинах дьюти-фри

АЛМАТЫ, 19 мар — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии сняла ограничения по весу и габаритам для продажи товаров в магазинах дьюти-фри, сообщила пресс-служба ЕЭК.
Отмечается, что ранее существовал запрет на реализацию тяжеловесных (весом более 20 кг) и громоздких товаров (при сумме размеров по длине, ширине и высоте более 200 см).
Также выведены из-под запрета товары, облагаемые вывозными таможенными пошлинами, если они подготовлены для розничной продажи и расфасованы в потребительскую тару в виде готовых изделий.
«Решение принято в рамках соответствующего запроса бизнес-сообщества ЕАЭС в целях расширения ассортимента товаров в магазинах беспошлинной торговли», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что заместители руководителей уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза обсудили ряд вопросов формирования общих рынков энергетических ресурсов в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии.
Консультации по выработке взаимоприемлемых решений и сближению позиций провел директор департамента энергетики ЕЭК Вадим Закревский. Встречи прошли в преддверии заседаний органов Союза, на которых планируется рассмотреть вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Союза.
В ходе совещаний участники обменялись мнениями по оставшимся несогласованными вопросам по проектам международных договоров о формировании общего рынка газа, общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.