Через порт Владивосток будут доставляться новые китайские автомобили Haima

«Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) станет базой для доставки новых китайских автомобилей марки Haima в Россию. Кроме того, автомобили будут поставляться через сухопутные погранпереходы и далее железной дорогой, сообщает ИА PrimaMedia.
Интермодальные (перевозки «от двери до двери» с использованием нескольких видов транспорта) и железнодорожные перевозки машинокомплектов и готовых автомобилей марки Haima из Китая в Россию и СНГ будет осуществлять Транспортная группа FESCO, в состав которой входит ВМТП.
«Стороны наладят сотрудничество, направленное на развитие оптимальных логистических решений для организации перевозок продукции китайского автомобильного бренда Haima в Россию через Владивосток и сухопутные погранпереходы с помощью интермодальных и железнодорожных сервисов FESCO», — отмечает группа.
Китайская марка Haima официально вышла на российский рынок в 2023 году. Сейчас в РФ официально (у компании есть представительство) продаются автомобили более чем 30 китайских марок — Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank, GAC, Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Honqgi, Dongfeng и др.
Напомним, что во Владивостоке на мощностях бывшего совместного предприятия «Соллерса» с японской Mazda ведется производство методом крупноузловой сборки пикапов Sollers ST6, аналога китайского JAC T6.