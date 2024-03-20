Через порт Владивосток будут доставляться новые китайские автомобили Haima

Интермодальные (перевозки «от двери до двери» с использованием нескольких видов транспорта) и железнодорожные перевозки машинокомплектов и готовых автомобилей марки Haima из Китая в Россию и СНГ будет осуществлять Транспортная группа FESCO, в состав которой входит ВМТП.