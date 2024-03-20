В Тихвинском лесу Владивостока мэрия закрыла нелегальных «металлистов»

Из нелегального пункта приема металла, расположившегося в районе Тихвинского леса во Владивостоке, изъято более двух тонн металла. Предпринимателю, владеющему пунктом, грозит штраф, а сам объект будет снесен. Об этом стало известно из сообщения Министерства промышленности и торговли Приморского края.
Также сообщается, что о существовании этого пункта приема металла стало известно благодаря обращениям граждан. После того как был проведён рейд с участием полиции, установлено, что предприниматель принимал металл без соответствующей лицензии на этот вид деятельности.
В ходе контрольной сдачи металлолома было зафиксировано нарушение, в результате чего изъято 2,1 тонны черного металла, хранившегося на пункте без необходимых документов. В отношении предпринимателя возбуждено административное дело, ему грозит штраф, подчеркнули представители министерства.
Ранее администрация Владивостока пообещала благоустроить территорию Тихвинского леса. По заверениям мэрии это должно случиться уже в этом году. Планируется создать полноценный сквер с пешеходными связями, освещением и малыми архитектурными формами.