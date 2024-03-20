Ускорение работ: Количество рабочих на Октябрьском мосту в Новосибирске возрастет до 30 человек

19 марта в пресс-службе мэрии сообщили, что количество рабочих на реконструкции Октябрьского моста в Новосибирске вырастет до 30 человек к концу недели. Сейчас на объекте круглосуточно трудятся 18 специалистов в две смены.
Для увеличения темпа работ подрядчик, компания «ДК Клевер», увеличил число дорожных рабочих с 6 до 18. К концу недели их станет 30. Отметил заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Сергей Эпов.
За прошедшую неделю рабочие демонтировали дорожное полотно, тротуары и железобетонное ограждение. Это необходимо для удлинения существующей тротуарной консоли, как предусмотрено проектом. За неделю было установлено 30 метров опалубки, а с начала ремонта — уже 38 метров.
«Мосты — это слабое место у нас в городе, поэтому необходимо сделать все, чтобы пропускная способность на этих участках была максимальной во время проведения ремонтных работ», — подчеркнул на аппаратном совещании и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов.