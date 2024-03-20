Ускорение работ: Количество рабочих на Октябрьском мосту в Новосибирске возрастет до 30 человек

«Мосты — это слабое место у нас в городе, поэтому необходимо сделать все, чтобы пропускная способность на этих участках была максимальной во время проведения ремонтных работ», — подчеркнул на аппаратном совещании и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов.