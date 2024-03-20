Россия в начале года почти вдвое сократила поставки зерна в ЕС

Главным поставщиком зерна в ЕС в начале года была Украина — ее поставки выросли на 35%, до 2,6 миллиона тонн. Второй была Канада, сократившая поставки на 25% — до 271 тысячи тонн. Тройку лидеров замкнула Россия, поставившая примерно вдвое меньше декабрьского объема — 108 тысяч тонн.
В пятерку основных поставщиков входят также Молдавия (93 тысячи тонн) и Великобритания (77 тысяч тонн). В целом ЕС в январе нарастил закупки зерна на 12% — до 3,4 миллиона тонн.
Фермерские протесты проходят сейчас в ЕС, первые начались еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения «зеленого» регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме «зелёной» повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.