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Во Владивостоке оштрафуют подрядчика за некачественный ремонт Некрасовского путепровода

Шесть миллионов рублей заплатит компания, не выполнившая ремонт Некрасовского путепровода.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке назначат штраф компании, которая занималась ремонтом на Некрасовском путепроводе. Организацию также внесут в реестр недобросовестных поставщиков и расторгнут с ней контракт. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр Константин Шестаков. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

«В прошлом году они должны были отремонтировать тротуар на Некрасовском путепроводе, установить новые леера, привести в порядок пешеходное ограждение. На сегодняшний день работы так и не завершены», — поделился глава приморской столицы.

Теперь подрядчик за невыполнение своих обязанностей должен заплатить штраф суммой шесть миллионов рублей. Мэр добавил, что ремонт тротуара на путепроводе должна закончить муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий», которой необходимо закупить нужные материалы и согласовать график.

Жители города не раз жаловались на работы, которые проводились на путепроводе. Одних беспокоили пробки, другие же были недовольны отсутствием активных работ.

«А сам путепровод качественно отремонтировали? Одни ямы и ухабы. Город в пробках из-за этих работ стоял, а результат ужасный», — пишут приморцы.

Напомним, что ремонт Некрасовского путепровода критиковал и губернатор Приморья Олег Кожемяко, назвав его посмешищем.