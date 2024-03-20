Во Владивостоке оштрафуют подрядчика за некачественный ремонт Некрасовского путепровода

Во Владивостоке назначат штраф компании, которая занималась ремонтом на Некрасовском путепроводе. Организацию также внесут в реестр недобросовестных поставщиков и расторгнут с ней контракт. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр Константин Шестаков. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
«В прошлом году они должны были отремонтировать тротуар на Некрасовском путепроводе, установить новые леера, привести в порядок пешеходное ограждение. На сегодняшний день работы так и не завершены», — поделился глава приморской столицы.
Жители города не раз жаловались на работы, которые проводились на путепроводе. Одних беспокоили пробки, другие же были недовольны отсутствием активных работ.
«А сам путепровод качественно отремонтировали? Одни ямы и ухабы. Город в пробках из-за этих работ стоял, а результат ужасный», — пишут приморцы.
Напомним, что ремонт Некрасовского путепровода критиковал и губернатор Приморья Олег Кожемяко, назвав его посмешищем.