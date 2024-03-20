Во Владивостоке оштрафуют подрядчика за некачественный ремонт Некрасовского путепровода

Во Владивостоке назначат штраф компании, которая занималась ремонтом на Некрасовском путепроводе. Организацию также внесут в реестр недобросовестных поставщиков и расторгнут с ней контракт. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр Константин Шестаков. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».