В Хабаровске банк вернул девушке-инвалиду деньги, похищенные мошенниками

Кредитная организация одобрила займ, несмотря на то, что на счет девушки раньше поступали только пенсионные средства и алименты. Мошеннические операции совершались в ночное время, кредитные деньги были сразу же перечислены на счета третьих лиц. Таким образом, банк не принял меры к тому, чтобы не допустить явно мошенническую операцию.