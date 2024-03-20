В Хабаровске банк вернул девушке-инвалиду деньги, похищенные мошенниками

Прокуратура Индустриального района Хабаровска установила, что в феврале этого года неустановленные лица оформили кредит на сумму 242 тысяч рублей на 17-летнюю девушку-инвалида, которая по состоянию здоровья не могла самостоятельно заключить кредитный договор. После этого мошенники дистанционно вошли в личный кабинет потерпевшей в приложении банка и перечислили кредитные деньги на неустановленные счета, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Кредитная организация одобрила займ, несмотря на то, что на счет девушки раньше поступали только пенсионные средства и алименты. Мошеннические операции совершались в ночное время, кредитные деньги были сразу же перечислены на счета третьих лиц. Таким образом, банк не принял меры к тому, чтобы не допустить явно мошенническую операцию.
Об этой ситуации прокурор района проинформировал руководство кредитной организации, после чего банк погасил задолженность за счет собственных средств. Права ребенка-инвалида восстановлены. Расследование уголовного дела о мошенничестве, по которому девушка проходит потерпевшей, находится на контроле в прокуратуре района.