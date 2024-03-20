Новый микрорайон появится на месте «Антенного поля» в красноярском Ботаническом

«Есть хорошая новость для красноярцев — достигнуто согласие об использовании земельного участка площадью 91,9 га (“Антенное поле”) на улице Попова, 1, под жилищную застройку. Вопрос будет внесен на ближайшее заседание правительства. Как ожидается, участок будет предоставлен во второй половине 2024 года», — написал Александр Усс.