Новый микрорайон появится на месте «Антенного поля» в красноярском Ботаническом

В Красноярске застроят «Антенное поле». Об это сообщил сенатор от края Александр Усс после встречи с генеральным директором АО «ДОМ. РФ» Виталием Мутко.
«Есть хорошая новость для красноярцев — достигнуто согласие об использовании земельного участка площадью 91,9 га (“Антенное поле”) на улице Попова, 1, под жилищную застройку. Вопрос будет внесен на ближайшее заседание правительства. Как ожидается, участок будет предоставлен во второй половине 2024 года», — написал Александр Усс.
Он отметил, что это значит, что в будущем у Красноярска появится новый большой микрорайон с современной социальной инфраструктурой.
Напомним, о застройке участка говорили еще в 2021 году. В 2022 году территорию очистили от антенн. Тогда же сообщали, что застройкой собиралась заняться госкомпания «ДОМ.РФ».