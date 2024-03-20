Как перевод времени повлиял на электропотребление, подсчитали в Казахстане

В ответ на запросы редакции в Министерстве энергетики сообщили, что существенных изменений в потреблении электроэнергии после 1 марта не наблюдалось. Потребление энергии стабильно сохраняется на уровне 353−358 миллионов киловатт-час в сутки со снижением в выходные и праздничные дни.
На аналогичный вопрос в энергетической компании KEGOC сообщили, что они провели сравнение потребления энергии 29 февраля (до перевода времени) и 1 марта. В день перехода в новый часовой пояс, как и ожидалось, продолжительность вечернего максимума нагрузки увеличилась на час.
«Это привело к незначительному приросту суточного электропотребления величиной примерно 0,2 процента, что несущественно и намного меньше естественных суточных колебаний».
Потребление увеличилось в северной и южной энергетических зонах энергосистемы Казахстана.
В Минэнерго также сообщили, какие меры предпринимают для преодоления дефицита мощности, о котором ранее заявляло министерство. В этом году был разработан План развития электроэнергетической отрасли до 2035 года, по которому планируется ввести новые мощности на порядка 26 гигаватт.
В KEGOC также прокомментировали, что они предпринимают, чтобы не допустить дефицита. В компании считают, что сами потребители должны пользоваться электричеством ответственно.
«В жилищном секторе необходимо стимулирование энергосбережения, а именно использование современных ламп и систем освещения, установка автоматизированных тепловых пунктов и управление режимом теплопотребления, внедрение новых технологий в процессе строительства, а также рациональное использование электроприборов».
В компании заявили, что достаточно просветить население и бизнес о преимуществах энергосберегающих технологий, чтобы создать основу для общества, где будут уделять внимание экологии.
Напомним, что в марте глава KEGOC Наби Айтжанов на коллегии Минэнерго заявил, что дефицит электрической мощности в Казахстане к 2030 году составит 6,2 гигаватта. По его словам, в следующий осенне-зимний период будет не хватать 1,025 гигаватта, которые можно или импортировать из России, или ограничить граждан в потреблении. Ранее о дефиците также заявляли в Министерстве энергетики.