Как перевод времени повлиял на электропотребление, подсчитали в Казахстане

Напомним, что в марте глава KEGOC Наби Айтжанов на коллегии Минэнерго заявил, что дефицит электрической мощности в Казахстане к 2030 году составит 6,2 гигаватта. По его словам, в следующий осенне-зимний период будет не хватать 1,025 гигаватта, которые можно или импортировать из России, или ограничить граждан в потреблении. Ранее о дефиците также заявляли в Министерстве энергетики.