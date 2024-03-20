В Костанайской области отремонтируют 1300 км дорог

Важнейшую роль в достижении поставленных задач играет высокое качество автомобильных дорог. Финансирование данной отрасли ежегодно растет. В текущем году на автодорожную отрасль предусмотрено 71,0 млрд. тенге, что на 22% больше прошлого года.
«Наша область будет играть одну из ключевых ролей в данном процессе (развитии транспортно-логистической отрасли Казахстана — ред.) за счет благоприятного экономико-географического расположения и наличия большого транзитного потенциала,» — отметил Кумар Аксакалов.
«Мы продолжаем реализацию плана на 2023−2025 годы по ремонту трех тысяч км автодорог общего пользования в соответствии с разработанным планом, в котором детализирован ремонт улиц в каждом селе области» — подытожил аким области.
В результате чего, по итогам 2025 года доля местных дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии по области, составит 95%.