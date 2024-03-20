В Костанайской области отремонтируют 1300 км дорог

Важнейшую роль в достижении поставленных задач играет высокое качество автомобильных дорог. Финансирование данной отрасли ежегодно растет. В текущем году на автодорожную отрасль предусмотрено 71,0 млрд. тенге, что на 22% больше прошлого года.