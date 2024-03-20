Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Костанайской области отремонтируют 1300 км дорог

В Костанайской области на 2024 год запланирован ремонт порядка 1300 км автодорог общего пользования и 364-х участков улиц населенных пунктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Источник: Baigenews

Важнейшую роль в достижении поставленных задач играет высокое качество автомобильных дорог. Финансирование данной отрасли ежегодно растет. В текущем году на автодорожную отрасль предусмотрено 71,0 млрд. тенге, что на 22% больше прошлого года.

«Наша область будет играть одну из ключевых ролей в данном процессе (развитии транспортно-логистической отрасли Казахстана — ред.) за счет благоприятного экономико-географического расположения и наличия большого транзитного потенциала,» — отметил Кумар Аксакалов.

«Мы продолжаем реализацию плана на 2023−2025 годы по ремонту трех тысяч км автодорог общего пользования в соответствии с разработанным планом, в котором детализирован ремонт улиц в каждом селе области» — подытожил аким области.

В результате чего, по итогам 2025 года доля местных дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии по области, составит 95%.

экономика