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В Новосибирске мэрия объявит конкурс на проектирование Дзержинской линии метро

Конкурс на проектирование Дзержинской линии метро объявит мэрия Новосибирска. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов.

Источник: Новосибирский метрополитен

В Новосибирске мэрия объявит конкурс на проектирование Дзержинской линии метро. Соответствующее заявление на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания сделал исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов.

— Подготовлено техническое задание на проектирование Дзержинской линии, метродепо. Планируем максимум до мая месяца объявить конкурсные процедуры, — пояснил Клемешов.

Напомним, накануне и.о. градоначальника озвучил новые сроки сдачи станции метро «Спортивная». По словам Клемешова, подрядчик рассчитывает получить положительное заключение экспертизы к концу мая. Затем на станции будут запускать электрооборудование.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске начали вводить интеллектуальную систему для борьбы с заторами. В Новосибирске нашли мужчину, который бросил петарды в отделении банка.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.