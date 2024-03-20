В Новосибирске мэрия объявит конкурс на проектирование Дзержинской линии метро. Соответствующее заявление на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания сделал исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов.
— Подготовлено техническое задание на проектирование Дзержинской линии, метродепо. Планируем максимум до мая месяца объявить конкурсные процедуры, — пояснил Клемешов.
Напомним, накануне и.о. градоначальника озвучил новые сроки сдачи станции метро «Спортивная». По словам Клемешова, подрядчик рассчитывает получить положительное заключение экспертизы к концу мая. Затем на станции будут запускать электрооборудование.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске начали вводить интеллектуальную систему для борьбы с заторами. В Новосибирске нашли мужчину, который бросил петарды в отделении банка.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.