В Астане демонтировали около 1000 вывесок наружной рекламы

В столице продолжается работа по приведению внешнего облика города в соответствие с единым дизайн-кодом. С начала 2024 года с фасадов зданий во всех районах демонтировали около тысячи рекламных билбордов, вывесок и рекламы на колесах, передает El.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.