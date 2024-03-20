В Астане демонтировали около 1000 вывесок наружной рекламы

Напомним, сотрудники пяти районных акиматов проводят выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей дизайн-коду рекламы. С предпринимателями ведутся соответствующие беседы, выдаются буклеты о необходимости смены вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду.
Реализацию единого архитектурно-художественного облика столицы осуществляет КГУ «Астана-Жарнама», учреждение также проводит мониторинг наружной (визуальной) рекламы, размещенной на территории города.
С начала года проведено визуальное обследование 161 фасадов зданий и сооружений, по результатам которого демонтировано около 1000 элементов наружной (визуальной) информации, которая не соответствует требованиям действующего законодательства и искажает единый архитектурный облик столицы.
Работниками Учреждения принято более 1238 субъектов предпринимательства, которым разъяснены требования действующего законодательства по вопросам архитектурно-художественного оформления фасадов зданий (сооружений);
Также рассмотрено 564 эскиза вывесок субъектов предпринимательства.