Урожай лука, ГСМ и субсидии: глава Минсельхоза встретился с аграриями Жамбылской области

«Министр сообщил, что в настоящее время совместно с госорганами принимаются все возможные меры для разрешения сложившейся ситуации, в том числе по приобретению лука в стабфонды и по реализации товара на внешние рынки», — указывается в сообщении ведомства.
На встрече с аграриями области Айдарбек Сапаров отметил хорошую подготовку аграриев Жамбылской области к посевной кампании.
«Для весенне-полевых работ была проведена работа с министерством энергетики по выделению для аграриев льготного дизельного топлива в объеме 340,2 тысячи тонн по цене 250 тенге за литр».
По словам министра, на финансирование весенней кампании по программе «Кен-дала» в этом году выделено 140 миллиардов тенге. Прием заявок стартовал 19 января, напомнил он.
Фермеры поинтересовались у министра, будут ли выделены дополнительные средства на льготное кредитование посевных работ.
Сапаров объяснил, что в настоящее время ведется проработка источников финансирования.
Фермеры области также предложили рассмотреть возможность прямого кредитования СХТП в АО «Аграрной кредитной корпорации» при приобретении сельхозтехники.
«Разработаны основные подходы прямого субсидирования ставок вознаграждения для финансовых институтов, которые направлены на рассмотрение в Ассоциацию финансистов Казахстана».
Он добавил, что вопрос будет обсуждаться с учетом позиций заинтересованных участников процесса субсидирования.
На встрече Айдарбек Сапаров также напомнил, что регионы получили от министерства сельского хозяйства индикативы по диверсификации структуры посевных площадей.
«Для отрасли важно отойти от монокультуры, соблюдать севооборот и сокращать производство влагоемких культур».
В то же время необходимо наращивать производство приоритетных маржинальных культур, отметил он.