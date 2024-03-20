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Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках Казахстана

Какой курс доллара, евро и рубля установился в обменных пунктах утром 20 марта в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

Курс доллара к тенге 20 марта

По состоянию на 08:30 американский доллар продают в обменниках Астаны за 453,97 тенге, покупают за 449,00 тенге. В обменных пунктах Алматы курс доллара на продажу — 452,21 тенге, на покупку — 450,39 тенге.

Курс евро к тенге 20 марта

Евро в обменных пунктах Астаны продают по 493,99 тенге, покупают по 489,00 тенге. В обменниках Алматы курс на продажу — 492,60 тенге, покупку — 489,43.

Курс рубля к тенге 20 марта

Российский рубль в обменниках Астаны продают по 4,90 тенге, покупают по 4,75 тенге. В Алматы рубль продают по 4,86, покупают по 4,78 тенге.

Официальные курсы Нацбанка на 20 марта

1 доллар — 451,08 тенге.
1 евро — 489,06 тенге.
1 рубль — 4,88 тенге.

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