Под Красноярском построят велнес-поселок: кто инвестор

«Проект предполагает строительство загородных домов, инфраструктуры, школы, детского сада, развивающих инфраструктурных детских площадок и мест досуга детей и подростков, а также спортивных объектов», — уточнили в пресс-службе.
Помимо этого, проект подразумевает создание туристско-рекреационного кластера с ориентиром на здоровый образ жизни и запуск собственного производства продуктов питания. Предполагаемый объем инвестиций в создание поселка составляет 7 миллиардов рублей, а сроки реализации — 2024−2029 годы.
Напомним, что компания «Мира», выступающая главным инвестором, девять лет назад начала строительство аналогичного коттеджного поселка в сибирской столице. На сегодняшний день поселок состоит из трех жилых районов, в которых проживает порядка ста семей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что инвесторы начнут развивать тюменские села, власти нашли на территориях потенциал.