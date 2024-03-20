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Под Красноярском построят велнес-поселок: кто инвестор

КРАСНОЯРСК, 20 марта, ФедералПресс. Корпорация развития Енисейской Сибири заключила соглашение с новосибирским предпринимателем о строительстве в Березовском районе коттеджного поселка. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Источник: Reuters

«Проект предполагает строительство загородных домов, инфраструктуры, школы, детского сада, развивающих инфраструктурных детских площадок и мест досуга детей и подростков, а также спортивных объектов», — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, проект подразумевает создание туристско-рекреационного кластера с ориентиром на здоровый образ жизни и запуск собственного производства продуктов питания. Предполагаемый объем инвестиций в создание поселка составляет 7 миллиардов рублей, а сроки реализации — 2024−2029 годы.

Напомним, что компания «Мира», выступающая главным инвестором, девять лет назад начала строительство аналогичного коттеджного поселка в сибирской столице. На сегодняшний день поселок состоит из трех жилых районов, в которых проживает порядка ста семей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что инвесторы начнут развивать тюменские села, власти нашли на территориях потенциал.

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